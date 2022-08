PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 août - Ligue 1

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque contre Lens (2.05)

Comme Wissam Ben Yedder n'a pas encore marqué en championnat, on peut imaginer que le deuxième meilleur buteur de la saison passée derrière l'intouchable Mbappé parviendra à ouvrir son compteur ce samedi en Ligue 1. Il a prouvé à Eindhoven en préliminaire de la Ligue des champions qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de finisseur... même si cela n'a pas suffit pour arriver en barrages. Il devrait logiquement être hyper-motivé cet après-midi pour permettre à Monaco de renouer avec le succès face à Lens et ainsi mettre fin à cette mini série noire. En effet, la dernière victoire de l'ASM contre le RCL date de 2014. Et n'oublions que WBY tire els penalties de son équipe, ce qui augmente ces chance de marquer. Si j'ai vu juste, vous doublerez votre mise. Et sii vous avez un doute, reporter votre choix et les autres options proposées. Pour information, le 4 sur 4 vaut près de 12 fois la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Jesus (Arsenal) marque à Bournemouth (1.80)

Lukaku (Inter) marque contre Spezia Calcio (1.68)

Kane (Tottenham) marque contre Wolverhampton (1.88)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 11.65

