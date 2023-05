PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 mai – Premier League

Notre pronostic : Mo Salah (Liverpool) marque contre Aston Villa (1.95)

Grâce à sept victoires consécutives (20 buts marqués pour 7 encaissés) en Premier League, série en cours, Liverpool a encore toutes ses chances de finir dans le Big Four et ainsi jouer la Ligue des champions la saison prochaine. En effet, les Reds ne comptent plus qu’une longueur de retard sur Manchester United (4e) mais un match de plus joué. Lors des sept succès de Liverpool, Mohamed Salah a inscrit six buts et a été l’élément clef de cette remontée fantastique après une première partie de saison ratée. Face à Aston Villa ce samedi, il me paraît judicieux de faire une nouvelle fois confiance à l’attaquant égyptien (19 réalisations en championnat) surtout qu’il est le tireur de penalties de son équipe. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options

Wahi (Montpellier) marque à Nantes (2.75)

Gnabry (Bayern) marque contre Leipzig (2.40)

Leao (Milan) marque contre la Sampdoria (2.05)

Kane (Tottenham) marque contre Brentford (1.96)

Lewandowski (Barcelone) marque contre la Real Sociedad (2.00)

Cote totale des six buteurs du jour : 103.42

Pariez sur Liverpool – Aston Villa ici