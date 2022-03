PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 mars – Liga - Espagne

Notre pronostic : Aubameyang (FC Barcelone) marque sur la pelouse du Real Madrid (2.45)

Direction l’Espagne et le Clasico pour cette rubrique. Le Real Madrid accueille le FC Barcelone dans un duel qui intéresse le monde entier. Même si le titre ne se jouera pas ce soir, le FC Barcelone voudra prouver à tous qu’il va mieux et que le niveau de jeu est bien présent. L’effet Xavi commence à prendre et les recrues (Aubameyang, Torres) font un bien fou. Je ne sais pas si le Barça parviendra à battre le Real au Bernabéu mais je pense qu’il va marquer. Je miserais donc sur une réalisation d’Aubameyang, lui qui a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises depuis son arrivée (2.45) !

