PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 21 août – Ligue 1

Notre pronostic : Dallinga (Toulouse) marque face à Lorient (2.50)

Cette rencontre entre Toulouse et Lorient s’annonce très intéressante ! Ces deux clubs réalisent, en effet, un bon début de saison. Si les Merlus n’ont pas pu jouer leur deuxième match face à Lyon, en raison de l’état de la pelouse du Moustoir, les Toulousains ont, quant à eux, montré toutes leurs qualités contre Nice (1-1) et Troyes (3-0). C’est notamment devant le Gym que s’est illustré la recrue Thijs Dallinga. Le jeune attaquant néerlandais avait profité de sa première titularisation pour ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. S’il a été plus discret contre l’ESTAC, son sens du but sera un atout précieux pour ses coéquipiers. Je le vois marquer de nouveau au Stadium aujourd’hui.

Pariez sur Toulouse – Lorient ici !

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque sur la pelouse de Lille (1.95)

Laborde (Rennes) marque face à Ajaccio (2.45)

Diallo (Strasbourg) marque face à Reims (2.80)

Lewandowski (Barcelone) marque sur la pelouse de la Real Sociedad (1.95)

Mané (Bayern Munich) marque sur la pelouse de Bochum (1.68)

Cote totale des six buteurs du jour : 109.56