PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 21 août - Serie A - Italie

Notre pronostic : Olivier Giroud ou Rafael Leão (Milan AC) marque à Bologne (1.70)

Si le Milan AC peut nourrir de grandes ambitions cette saison, il le doit notamment au fait d'avoir gardé, pour l'instant, la grande majorité de ses cadres cet été. Malgré le départ de Sandro Tonali, Stefano Pioli peut encore compter sur un effectif de grande qualité, qui a gagné en profondeur, notamment sur le plan offensif. Car en plus des arrivées de Pulisic, Chukueze et Okafor, le technicien italien a toujours à sa disposition Olivier Giroud et Rafael Leão. Duo de choc de l'attaque milanaise, les deux joueurs cumulent 62 buts lors des deux derniers exercices. L'un ou l'autre pourrait bien ouvrir son compteur dès ce soir, sur la pelouse de Bologne.

Pariez sur Bologne - Milan AC ici !

Les autres options :

Bukayo Saka ou Gabriel Martinelli (Arsenal) marque contre Crystal Palace (1.90)

Youssef En-Nesyri (FC Séville) marque contre Alavès (3.15)

Edin Dzeko (Fenerbahçe) marque contre Samsunspor (2.30)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 23.40