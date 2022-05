PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 21 mai - Ligue 1

Notre pronostic: doublé de Kylian Mbappé contre Metz (2.80)

J38. Si Paris, déjà champion, ne joue rien ce soir face à Metz, Kylian Mbappé, avant d'annoncer son avenir, sera ultra-motivé pour être sacré meilleur buteur de Ligue 1. Il devance pour l'instant Wissam Ben Yedder d'une longueur (25/24). Tous ses partenaires vont faire en sorte de le servir dans les meilleures conditions pour qu'il inscrive un maximum de buts. Et si le PSG obtient un penalty, KMB le tirera à coup sûr. Le doublé me semble évident (2.80), le triplé probable (6.75) et le quadruplé possible (26.00). Quant au quintuplé... on ne peut malheureusement pas le jouer et cela semble quand même très compliqué, surtout que Metz (18e) doit impérativement éviter la raclée (7 buts d'écart) au cas où St Etienne chuterait à Nantes par la plus petite des marges. Pour toutes ses raisons... banco sur le doublé de Mbappé pour presque tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque à Lens (1.94)

Terrier (Rennes) marque à Lille (2.25)

Delort (Nice) marque à Reims (2.50)

Dembélé (Lyon) marque à Clermont (1.94)

Kolo-Muani (Nantes) marque contre St Etienne (2.60)

Cote totale pour les six paris sûrs: 154.12

