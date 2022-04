PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 avril - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Christopher Nkunku (Leipzig) marque contre l'Union Berlin (2.50)

Quelle belle cote pour Christopher Nkunku buteur contre l'Union Berlin (6e) ! Le Français de Leipzig (3e) affole les compteurs cette saison et a déjà marqué 17 buts en Bundesliga, sans compter la Ligue Europa avec notamment son récent doublé à Bergame qui a qualifié le RBL pour les 1/2 finales de la compétition. Lors des dix dernières journées de championnat allemand, l'ex-parisien a été décisif à huit reprises. Le rapport cote/risque me semble très intéressant surtout que Leipzig vient de battre l'Union Berlin il y a trois jours (2-1) en 1/2 finale de la Coupe d'Allemagne et doit conserver ses trois points d'avance sur Fribourg (5e) dans l'optique de la prochaine Ligue des champions. A 2.50... banco sur le but de Nkunku !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Dembélé (Lyon) marque contre Montpellier (1.76)

Mbappé (Paris-SG) marque contre Lens (1.60)

Ben Yedder (Monaco) marque à St Etienne (2.05)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 14.42

