PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Balogun (Reims) marque contre Strasbourg (2.25)

Muet lors de la défaite sur la pelouse du Stade Rennais, le meilleur buteur rémois de la saison, Folarin Balogun, pourrait bien retrouver le chemin des filets contre Strasbourg. Le Racing est une équipe qui prend beaucoup de buts (53) et j’imagine que cela devrait être encore le cas pour ce déplacement à Reims. L’Anglais, prêté par Arsenal, réalise une saison énorme en Ligue 1 avec 18 buts marqués. Avant cette 32e journée, il n’est qu’à deux longueurs de meilleurs buteurs que sont David et Mbappé. Je pense que l’on peut tenter le coup dans cette rencontre pour plus que doubler la mise.

Les autres options :

Blas ou Mohamed marque lors de Nantes – Troyes (1.64)

Dallinga ou Aboukhlal (Toulouse) marque à Lorient (1.92)

Moffi ou Laborde (Nice) marque contre Clermont (1.58)

Wahi ou Gouiri marque lors de Montpellier – Rennes (1.80)

Lacazette (OL) marque contre Marseille (2.05)

Cote totale des six buteurs : 41.31