PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 février - Ligue Europa

Notre pronostic : Marcus Rashford marque face à Barcelone (2.35)

Manchester United est dans une forme étincelante depuis un long moment. Malgré un mois d'août compliqué et la gestion difficile du cas Ronaldo, Erik ten Hag prouve, semaine après semaine, qu'il est bel et bien l'homme de la situation. Le technicien néerlandais a métamorphosé ses joueurs, à l'image d'un Marcus Rashford qui, après une longue traversée du désert, n'a jamais semblé aussi fort. L'international anglais affole les compteurs, avec 24 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Un bilan sur une saison déjà supérieur à toutes les autres qu'il a disputé auparavant. Il a notamment trouvé le chemin des filets à six reprises lors de ses cinq dernières apparitions. Des statistiques exceptionnelles qui devraient encore s'améliorer ce soir, face au FC Barcelone, contre qui il a déjà marqué la semaine dernière.

