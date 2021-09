PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 septembre - Série A

Notre pronostic: Ciro Immobile marque à Turin (2.15)

Meilleur buteur de Série A avec 5 buts en quatre rencontres, Ciro Immobile sera encore une fois le favori (2.15) pour marquer ce soir sur la pelouse du Torino. Après un but à Empoli, un triplé contre la Spezia et une réalisation face à Cagliari, le champion d'Europe a pour moi les moyens de tromper la défense des "Granata" comme il l'avait fait la saison derrière au Stadio Grande Torino (victoire 4-3 de la Lazio). Muet seulement à San Siro face au Milan AC, le meilleur buteur italien de la saison dernière (20) me semble en mesure de se distinguer une nouvelle fois ce soir dans le Piémont pour vous permettre de doubler la mise.

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

Pellegrini marque contre l'Udinese (2.90)

Osimhen marque à Gênes (2.45)

Oyarzabal marque à Grenade (2.80)

Depay marque à Cadix (2.10)

Cote totale des cinq buteurs du jour: 89.82

