PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 avril – Ligue 1 – France

Notre pronostic: Mauro Icardi marque à Metz (2.15)… s’il joue

Un buteur a toujours besoin d’être en confiance pour se montrer décisif. Mauro Icardi, qui vient d’inscrire trois buts en deux matches dont un triplé en ¼ de finale de Coupe de France contre Angers, pourrait bien continuer sur sa lancée à Metz si Mauricio Pochettino l’aligne d’entrée comme c’est fort probable. A voir la joie de l’Argentin quand il a marqué le but de la victoire du Paris-SG à la 95e minute contre St Etienne le week-end dernier (3-2), on peut imaginer qu’il a retrouvé cette confiance, et cela s’est vérifié mercredi face au SCO. Alors je vous propose de parier sur lui en Lorraine pour espérer doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Neymar marque à Metz (2.00)

Khazri marque contre Brest (3.05)

Benzema marque contre le Betis (1.64)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 21.50

