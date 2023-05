PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 mai – Finale de la Coupe d’Italie

Notre pronostic : Lautaro Martinez (Inter) marque contre la Fiorentina (2.50)

Si l’Inter remporte la Coupe d’Italie comme je le pense, il y a de grandes chances pour que Lautaro Martinez y soit pour quelque chose. L’attaquant champion du monde est de loin le meilleur buteur des « Nerazzurri » avec 20 réalisations dont 6 lors des six dernières journées de Série A. L’Argentin avait réussi un triplé lors du succès 4-3 des Milanais à Florence le 22 octobre 2022. Le 1e avril dernier, Martinez n’était pas titulaire pour la réception de la « Viola » et son club s’était incliné 1-0 à Giuseppe Meazza malgré son entrée en jeu à la 64e minute. On peut imaginer que Simone Inzaghi le fera débuter au Stade Olympique de Rome pour cette finale. Si c’est le cas, je vous propose de faire confiance à l’Argentin pour trouver la faille dans la défense florentine.

Fiabilité : 50 %

Les autres options

Joselu (Espanyol) marque contre l’Atletico (3.00)

Haaland (City) marque à Brighton (1.75)

Benzema (Real) marque contre le Rayo Vallecano (2.05)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 26.90

Pariez sur Fiorentina – Inter ici