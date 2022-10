PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 25 octobre – Ligue des Champions

Notre pronostic : Nkunku (Leipzig) marque face au Real Madrid (2.80)

Leipzig a l’occasion réaliser un gros coup ce soir. En effet, le club allemand affronte un Real Madrid diminué sur le plan offensif, privé de son ballon d’or Karim Benzema mais aussi de Frederico Valverde, également en forme olympique. Les joueurs de Marco Rose doivent donc en profiter, d’autant plus qu’ils enchaînent enfin les bons résultats en ce mois d’octobre. Et le réveil de Christopher Nkunku n’est pas étranger à cela. L’international français a inscrit cinq buts lors de ses six dernières apparitions, après avoir vécu une diète de plusieurs semaines. Sur un nuage, il doit saisir l’occasion de guider son équipe face au champion d’Europe en titre. Je le vois trouver le chemin des filets ce soir.

Les autres options :

Aubameyang (Chelsea) marque à Salzbourg (2.35)

Haaland (Manchester City) marque à Dortmund (1.72)

Leao ou Diaz (Milan AC) marque sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1.76)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 19.92