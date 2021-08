PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 26 août - Ligue Europa

Notre pronostic: Eldor Shomurodov (Roma) marque contre Trabzonspor (2.35)

L'attaquant ouzbek qui vient de quitter le Genoa pour la Roma a inscrit le but de la victoire de son équipe lors du match aller à Trabzon (2-1) et a offert une passe décisive à Jordan Veretout lors des vingt-et-une minutes qu'il a disputées contre la Fiorentina. Cette attaquant longiligne (1m90 pour 76 kg) a prouvé son efficacité dans son championnat puis en Russie, à Rostov, avant de découvrir la Série A à Gênes (8 buts en 32 rencontres). Ses débuts à Rome sont très satisfaisants et José Mourinho pourrait lui faire de nouveau confiance pour le match retour au stade olympique. Si ce n'est pas le cas, miser sur un but de Veretout, qui tire les penalties, peut être une bonne option. Et rien n'empêche qu'ils marquent tous les deux.

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Veretout (Roma) marque contre Trabzonspor (3.15)

Guirassy (Rennes) marque à Trondheim (2.45)

Sinisterra (Feyenoord) marque à Elfsborg (3.25)

Cote totale des quatre buteurs du jour:

