PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : Ben Yedder (ASM) marque contre Nice (2.40)

Le derby de la Côte d’Azur est à suivre à 17h. L’ASM reste sur une désillusion en Ligue Europa avec cette élimination. Les Monégasques devront tout de suite se relever car ils ont un gros coup à jouer avec la possibilité de mettre la pression sur l’OM et le PSG avant le Classique. Je m’attends à une belle rencontre avec des buts et je pencherais pour un des meilleurs buteurs cette saison : Ben Yedder. Le Français a déjà marqué 14 buts et je le vois bien s’illustrer une nouvelle fois.

Les autres options :

Balogun (Reims) marque contre Toulouse (2.05)

Blas (Nantes) ou Gouiri (Rennes) marque (2.05)

Mbappé (PSG) marque à Marseille (2.20)

Gregoritsch ou Grifo (Fribourg) marque contre le Bayer Leverkusen (1.86)

Choupo-Moting (Bayern) marque contre l’Union Berlin (2.20)

Martinez (Inter) marque à Bologne (2.50)

Cote totale des sept buteurs : 227.00