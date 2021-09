PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 26 septembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Harry Kane (Tottenham) marque sur la pelouse d’Arsenal (2.70)

Direction l’Angleterre pour ce derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Le début de championnat de ces deux clubs est assez compliqué. Les Spurs sont certes 7e mais restent sur deux défaites consécutives alors qu’ils avaient pris neuf points sur neuf possibles lors des trois premières journées. Les Gunners sont très fébriles mais connaissent le chemin inverse en restant sur deux succès consécutifs face à Norwich et à Burnley. Des adversaires très abordables. Avec les faiblesses défensives d’Arsenal, je pense que l’attaque de Tottenham devrait en profiter et qui d’autre que Harry Kane pour marquer. Le but de l’international anglais est coté à 2.70 et cela me semble être une cote magnifique !

