PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 27 février – Liga – Espagne

Notre pronostic : Aubameyang (Barcelone) marque face à l’Athletic Bilbao (2.10)

Direction la Liga pour cette rubrique avec cette rencontre entre Barcelone et Bilbao. Pour celle-ci je vous propose de miser sur un buteur et il y en a un en forme du côté du Barça : Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonnais est arrivé en provenance d’Arsenal lors du mercato d’hiver. Après trois rencontres sans marquer, il a réglé la mire à Valence avec la manière. Il y a inscrit un triplé retentissant avant de trouver une nouvelle fois le chemin des filets à Naples en Ligue Europa ce jeudi. L’ancien meilleur buteur de Premier League et de Bundesliga pourrait s’illustrer au Camp Nou face à Bilbao. Je lui fais confiance pour ce duel pour, pourquoi pas, doubler la mise !

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque contre Reims (2.10)

Milik (OM) marque à Troyes (2.25)

Dembélé (OL) marque face à Lille (2.35)

Nkunku (Leipzig) marque à Bochum (2.50)

Danjuma (Villarreal) marque face à l’Espanyol Barcelone (2.20)

Cote totale des six buteurs du jour : 128.25