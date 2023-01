PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 27 janvier – Liga - Espagne

Notre pronostic : Joselu (Espanyol) marque à Almeria (2.50)

Cela peut paraître étonnant mais le 2e meilleur buteur de Liga n’est autre que Joselu. A 32 ans le joueur de l’Espanyol réalise la meilleure saison de sa carrière avec dix buts inscrits, soit seulement trois de moins que Lewandowski. Recruté l’été dernier par le club barcelonais, le joueur formé au Celta Vigo a donc dépassé pour la quatrième fois consécutive la barre des dix réalisations en championnat. L’ex d’Alaves a marqué trois fois depuis la reprise des compétitions et je pense qu’il est capable d’ajouter un nouveau but à son compteur à Almeria, une des plus mauvaises défenses du championnat.

Pariez sur Almeria – Espanyol ici !

Les autres options :

André Silva (Leipzig) marque face à Stuttgart (2.35)

Kalimuendo ou Gouiri (Rennes) marque à Lorient (1.72)

Cote totale des trois buteurs du jour : 10.11