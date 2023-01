PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 28 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: Ademola Lookman (Atalanta) marque contre la Sampdoria (2.50)

Le meilleur buteur de l'Atalanta (6e) vient d'inscrire deux doublés consécutifs, lors de la victoire 8-2 contre la Salernitana puis lors du 3-3 à Turin contre la Juventus. On peut s'inquiéter pour la Sampdoria (19e) qui reste sur quatre défaites toute compétition confondu en à peine un mois. La dynamique est nettement en faveur des Bergamasques qui ne devraient pas avoir de problème pour s'imposer devant leur public face à l'une des pires défenses de Série A (32 buts encaissés). Et si les Nerazzurri sont très efficaces actuellement, c'est notamment grâce à leur buteur nigérian. Je vous conseille donc de faire confiance à Ademola Lookman, auteur de onze buts cette saison, surtout que sa cote (2.50) est supérieure à celle de Muriel et de Zapata... qui n'ont marqué qu'une seule fois chacun depuis le début de la compétition.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Martinez (Inter) marque à Cremone (2.25)

Lewandowski (Barcelone) marque à Gérone (1.88)

Ben Yedder ou Embolo (Monaco) marque à Marseille (1.72)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 18.19

