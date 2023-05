PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 28 mai – Liga - Espagne

Notre pronostic : Griezmann (Atletico) marque contre la Real Sociedad (3.05)

Face à son club formateur, Antoine Griezmann pourrait bien s’illustrer une nouvelle fois dans une saison pleinement réussie sur le plan personnel. « Grizou » est le seul joueur de Liga à compter au moins dix buts et dix passes décisives (14 et 13). Sur les huit dernières journées de championnat, le Français a été décisif dix fois. Il a marqué cinq fois sur cette période et je le vois récidiver ce soir. Il doit certainement être ravi que son club formateur soit en mesure de se qualifier en Ligue des Champions. La Real Sociedad est 4e à deux journées de la fin avec cinq longueurs d’avance sur Villarreal. L’Atletico de Madrid est, lui, 3e et voudrait bien finir devant le voisin madrilène. Le but de Griezmann est bien coté (3.05) et je pense qu’il faut le tenter.

