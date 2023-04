PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 29 avril – Ligue 1

Notre pronostic : David (LOSC) marque contre Ajaccio (1.66)

Le LOSC devrait logiquement s’imposer aujourd’hui face à l’AC Ajaccio. Les Lillois, qui doivent, prendre le maximum de points pour garder cette place dans le top 5, pourraient bien marquer pas mal de buts contre des Corses qui sont dans la zone rouge et n’ont quasiment plus aucune chance d’espérer se maintenir. Ils vont donc devoir se livrer et les attaquants nordistes devraient se régaler. Quand on pense à ces derniers, le nom de Jonathan David est le premier qui vient à l’esprit. Le Canadien a marqué 21 fois cette saison et n’est qu’à une réalisation de Kylian Mbappé. Je pense donc qu’il devrait revenir sur l’attaquant parisien aujourd’hui pour une cote de 1.66 !

