PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 3 juin – Ligue 1

Notre pronostic : Lionel Messi (PSG) marque face à Clermont (1.72)

On le sait, Lionel Messi va disputer son dernier match sous les couleurs parisiennes ce soir au Parc des Princes. On ne peut pas dire que l’Argentin ait marqué le club par son passage. Le septuple ballon d’or voudra terminer comme il faut face à Clermont et on imagine bien ses coéquipier tout faire pour qu’il trouve le chemin des filets. Le champion du monde a de très bonne statistiques en championnat avec seize buts et autant de passes décisives. Alors oui, il n’est jamais exceptionnel mais je vous propose de parier sur lui pour finir sur une bonne note.

David (LOSC) marque à Troyes (1.48)

Gouiri (Rennes) marque à Brest (2.40)

Balogun (Reims) marque contre Montpellier (1.94)

Haaland (Man. City) marque face à Manchester United (1.60)

Nkunku (Leipzig) marque face à Francfort (2.05)

Cote totale des six buteurs du jour : 38.88