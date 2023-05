PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 3 mai – Liga

Notre pronostic : Antoine Griezmann (Atletico Madrid) marque face à Cadix (2.25)

Pour beaucoup, Antoine Griezmann n’a jamais semblé aussi fort qu’aujourd’hui. Il faut dire que le Français est méconnaissable depuis la Coupe du Monde au Qatar. Meilleur passeur du championnat, il doit également se montrer encore plus efficace dans les surfaces adverses. Et ça tombe bien car ses 6 derniers buts marqués en championnat l’ont été au Wanda Metropolitano. La réception de Cadix semble donc idéale pour améliorer ses statistiques. L’actuel 14e de Liga est toujours à la lutte pour garder sa place dans l’élite espagnole et se montre à la peine à l’extérieur. L'occasion est donc belle pour l'Atletico de s'imposer et pour Griezmann de briller.

