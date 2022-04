PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 30 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Mane (Liverpool) marque à Newcastle (2.50)

Buteur six fois lors de ses six dernières titularisations, Sadio Mané est sur un nuage et peut-être en route vers le Ballon d’Or. Il est un des grands artisans de la saison exceptionnelle des Reds qui sont à la lutte pour le titre en Premier League et en bonne posture pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Je pense qu’il va continuer à performer. Il faut évidemment attendre la composition qui sera alignée par Klopp mais si le Sénégalais est dans le onze, je pense qu’il faut miser sur lui. Son coéquipier, Salah est en moins grande forme. Un pari très bien coté à 2.50 !

Les autres options :

Terrier (Rennes) marque contre Saint-Etienne (1.78)

Lewandowski (Bayern) marque à Mayence (1.60)

Mahrez (Manchester City) marque à Leeds (1.96)

Osimhen (Naples) marque contre Sassuolo (1.92)

Cote totale des cinq buteurs : 26.79