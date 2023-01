PRONOS PARIS RMC le buteur du jour du 4 janvier - Serie A

Notre pronostic : A. Lookman marque à la Spezia (2.70) !

L'Atalanta doit impérativement repartir de l'avant ! Les Bergamasques pointent toujours à la sixième place de Serie A mais la série pré-Coupe du Monde était catastrophique : trois défaites d'affilée, quatre sur les cinq dernières journées. La Spezia, de son côté, flirte avec la zone rouge et n'a remporté que deux de ses sept matches disputés à domicile. Surtout, les partenaires de l'ancien toulousain Kelvin Amian possèdent l'une des plus mauvaises défenses du championnat italien. Mon conseil sur cette rencontre : misez sur un but d'Ademola Lookman (2.75). L'attaquant nigérian de Bergame a déjà marqué sept fois cette saison et trois de ses buts ont été inscrits sur les quatre dernières journées !

Autres options :

Immobile marque à Lecce (2.55)

Giroud marque à la Salernitana (2.25)

Cote totale des trois buteurs : 15.78

Pariez sur Spezia - Atalanta ici