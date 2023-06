PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 4 juin – Liga - Espagne

Notre pronostic : Antoine Griezmann (Atletico de Madrid) marque à Villarreal (2.90)

N’en déplaise aux trophées UNFP, le meilleur joueur français de la saison est bien Antoine Griezmann. Après des débuts en douceur, « Grizou » est monté en puissance lors de la Coupe du Monde pour réaliser une seconde partie de saison tout bonnement exceptionnelle. Avec quinze buts et quatorze passes décisives, le n°7 de l’Atletico de Madrid est le deuxième joueur le plus décisif de Liga derrière Lewandowski mais pourrait bien lui ravir cette première place honorifique ce soir. Les Colchoneros se déplacent sur la pelouse de Villarreal qui n’a plus rien à jouer et on pourrait donc voir du spectacle. Si c’est le cas, je pense qu’il pourrait bien s’illustrer à nouveau pour une cote de 2.90 !

Pariez sur Villarreal – Atletico de Madrid ici !

Les autres options :

Osimhen (Naples) marque contre la Samdoria (1.50)

Dia (Salernitana) marque sur la pelouse de la Cremonese (2.10)

Lookman (Atalanta) marque contre Monza (2.40)

Giroud (AC Milan) marque face à Vérone (2.50)

Benzema (Real Madrid) marque contre Bilbao (1.96)

Sorloth (Real Sociedad) marque contre le Séville FC (2.25)

Joselu (Espanyol Barcelone) marque face à Almeria (2.35)

Cote totale des huit buteurs du jour : 568.02