PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 août - Ligue 1

Notre pronostic: Alexandre Lacazette marque contre Ajaccio (2.20)





Alexandre Lacazette est attendu comme le messie à Lyon après cinq saisons passés à Arsenal. Pour son retour, il a été nommé capitaine de l'OL et tous les dirigeants et ainsi que tout le staff comptent énormément sur le nouveau numéro 91 lyonnais pour redonner des couleurs au club, surtout après un exercice catastrophique qui s'est terminé sans Coupe d'Europe. L'ex-Gunner a déjà fait parlé la poudre à Feyenoord et face à l'Inter lors des deux derniers matches de préparation. Jamais deux sans trois ? Pas impossible du tout contre le promu corse beaucoup moins talentueux et beaucoup moins expérimenté !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Gnabry (Bayern) marque à Francfort (2.15)

Vanaken (Bruges) marque contre Zulte (2.20)

Ramos (Benfica) marque contre Arouca (1.94)

Gabriel Jesus (Arsenal) marque à Crystal Palace (2.70)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 54.50

