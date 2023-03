PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Diallo (Strasbourg) marque contre Brest (2.25)

Dans ce duel très important pour la course au maintien je vous propose de miser sur un buter, et pas n’importe lequel : Habib Diallo. Le Strasbourgeois est le troisième meilleur buteur africain d’Europe cette saison derrière Mohamed Salah et Victor Osimhen. Avec cinq but marqués lors de ses quatre dernières rencontres, le Sénégalais est en feu. Il a marqué treize fois en vingt-cinq apparitions cette saison. Je pense que c’est une bonne idée de lui faire confiance pour plus que doubler la mise.

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque à Troyes (1.96)

Balogun (Reims) marque contre Ajaccio (1.98)

Dalinga (Toulouse) marque contre Clermont (2.55)

Salah ou Rashford marque lors de Liverpool – Manchester United (1.52)

Benzema (Real Madrid) marque sur la pelouse du Betis Séville (1.94)

Martinez (2.15) marque contre Lecce (2.15)

Cote totale des sept buteurs du jour : 141.17