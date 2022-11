PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 6 novembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Griezmann (Atletico de Madrid) marque contre l’Espanyol Barcelone (2.30)

On est en train de retrouver un très bon Antoine Griezmann depuis quelques semaines. Lors des huit derniers matches qu’il a disputés toutes compétitions confondues, le Français a été décisif lors de six d’entre eux pour trois buts et quatre passes décisives. L’Atletico reçoit l’Espanyol Barcelone pour essayer de se remettre de l’élimination de toutes compétitions européennes avec la 4e place en poule de Ligue des Champions. Juste avant la Coupe du Monde, « Grizou » va monter en pression et je le vois capable de marquer son sixième but de la saison en Liga. Un pari coté à 2.30 !

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque à Lorient (1.76)

Delort (Nice) marque contre Brest (2.55)

Embolo (Monaco) marque à Toulouse (2.80)

Terrier (Rennes) marque à Lille (2.95)

Grifo (Fribourg) marque contre Cologne (2.65)

Cote totale des six buteurs : 225.95