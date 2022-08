PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 7 août – Ligue 1

Notre pronostic : Healey ou Van den Boomen marque contre Nice (1.84)

Les Toulousains ont surdominé la Ligue 2 la saison dernière. Ils ont évidemment terminé premiers, quatre points devant Ajaccio mais surtout ils ont marqué 82 buts. Le TFC ne s’est pas arrêté là et a continué à faire le spectacle en matches de présaison avec notamment une large victoire contre Troyes (6-1), un nul prolifique sur la pelouse d’Osasuna (3-3) puis un autre succès riche en buts à Montpellier (5-4). On espère que cela sera la même chose en Ligue 1 et que Healey ou Van den Boomen vont réussir à franchir le cap. Le premier a terminé meilleur buteur en Ligue 2 avec vingt pions inscrits tandis que le second a fini meilleur passeur et a tout de même marqué à douze reprises. C’est pourquoi je vous propose de miser sur l’un ou l’autre buteur face à Nice pour une cote toujours intéressante de 1.84 !

Les autres options :

Terrier (Rennes) marque contre Lorient (2.05)

David (Lille) marque contre Auxerre (2.30)

Nkunku (Leipzig) marque à Stuttgart (2.55)

Modeste (Cologne) marque face à Schalke (2.05)

Vardy (Leicester) marque contre Brentford (2.15)

Haaland (Man. City) marque sur la pelouse de West Ham (1.78)

Cote totale des sept buteurs du jour : 173.56