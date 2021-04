PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 8 avril Ligue Europa

Notre pronostic: Bruno Fernandes (Man. Utd) marque à Grenade (2.45)

Bruno Fernandes est le meilleur buteur des Red Devils en Premier League avec seize réalisations en trente matches et a inscrit quatre buts en Ligue des champions avant que Manchester United ne soit reversé en Ligue Europa et en devienne le favori pour la victoire finale. Comme les partenaires du milieu portugais ont les faveurs des pronostics à Grenade (voir la rubrique « pari de folie »), il ne serait pas surprenant que Fernandes soit une nouvelle fois décisif, surtout qu’il tire les penalties de son équipe. Et la cote (2.45) est plutôt attrayante !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Alexandre Lacazette (Arsenal) marque contre le Slavia Prague (1.96)

Dusan Tadic (Ajax) marque contre la Roma (2.60)

Gerard Moreno (Villarreal) marque à Zagreb (2.15)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 26.84

