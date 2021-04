PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 9 avril - Ligue 1 - France

Notre pronostic: Burak Yilmaz marque à Metz… s’il joue (2.45)

L’avant-centre turc du LOSC n’a plus marqué depuis le 9 janvier (à Nîmes) mais n’a pas joué entre cette date et le 14 mars. Depuis son retour à la compétition après un peu plus de deux mois à l’infirmerie, Burak Yilmaz n’a joué que 118 minutes et n’a disputé qu’une seule rencontre dans son intégralité… contre Nîmes au stade Pierre-Mauroy. Ce soir à Metz, il pourrait de nouveau être titulaire et je ne serais pas étonné qu’il retrouve le chemin des filets pour revenir à hauteur de Jonathan David (10 buts). Si j’ai vu juste, vous doublerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

L’autre option :

Rafa Mir (Huesca) marque contre Elche (2.20)

Cote totale pour les deux buteurs du jour: 5.39

