PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 9 novembre - Serie A

Notre pronostic : Ademola Lookman marque à Lecce (3.10) !

L'Atalanta a l'occasion de se relancer rapidement en Serie A ! Quatre jours après avoir perdu le choc contre le leader napolitain, Bergame se déplace sur la pelouse de Lecce, seizième qui n'a remporté qu'un seul match en dix-huit journées de championnat. Pire encore, le bilan des joueurs de Marco Baroni est très moyen à domicile : quatre nuls et deux défaites en six rencontres. Les Bergamasques, eux, ont prix seize points sur dix-huit possibles à l'extérieur. Gian Piero Gasperini pourra une nouvelle fois compter sur son prodige niégrian Ademola Lookman, auteur de six buts depuis le début de saison et buteur lors de cinq des six dernières journées ! Si Lookman marque encore au Stade Ettore Giardiniero, vous triplez votre mise (3.10) !

Autres options :

Diaby marque contre Cologne (3.45)

Total des deux buteurs : 10.69

