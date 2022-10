PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 9 octobre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Gabriel Jesus (Arsenal) bat Liverpool (2.75)

Leader avec un petit point d’avance sur Manchester City, Arsenal doit tenter de préserver non seulement cette place mais aussi ses onze points d’avance sur Liverpool qui compte un match en moins. Les Gunners sont donc dans une excellente forme avec neuf succès et une défaite depuis le début de saison dont un match plein la semaine dernière lors du derby face à Tottenham. Liverpool va mieux avec trois matches sans défaite dont deux victoires en Ligue des Champions à Anfield contre l’Ajax et les Rangers et un nul contre Brighton (3-3). Cependant c’est loin d’être parfait avec seulement deux petits succès en championnat, quatre nuls et un revers. C’est pour cela que je me dis que c’est le moment idéal pour Arsenal. Je vous propose donc de parier sur un but Gabriel Jesus lui qui a marqué cinq fois cette saison. Cela pourrait vous permettre de presque tripler votre mise !

Pariez sur Arsenal – Liverpool ici !

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque à Montpellier (2.05)

Moffi (Lorient) marque à Brest (2.80)

Terrier (Rennes) marque contre Nantes (2.35)

Lewandowski (Barcelone) marque face au Celta Vigo (1.49)

Osimhen (Naples) marque sur la pelouse de la Cremonese (2.10)

Dybala (AS Rome) marque contre Lecce (2.25)

Cote totale des sept buteurs du jour : 261.16