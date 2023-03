PRONOS PARIS RMC Le buteur du samedi 1 avril – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Martinelli (Arsenal) marque contre Leeds (2.30)

Le Brésilien est l’homme en forme des Gunners ! Martinelli reste sur six buts en six journées de Premier League, série en cours. Arsenal, leader du championnat d’Angleterre, comptera sur lui pour s’imposer face à Leeds United ce samedi à l’Emirates Stadium afin de conserver son avance sur son poursuivant immédiat, Manchester City. Je vous propose par ailleurs les buts d’Erling Haaland (s’il est rétabli pour recevoir Liverpool) mais aussi de Werner (Leipzig) et Lewandowski (Barcelone) qui va bien finir par retrouver le chemin des filets, chez la lanterne rouge espagnole, Elche.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Haaland (Man. City) inscrit un doublé contre Liverpool (3.80)

Werner (Leipzig) marque contre Mayence (2.45)

Lewandowski (Barcelone) marque à Elche (1.66)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 35.54

