PRONOS PARIS RMC Le classement du combatif de la Dream Team TDF 2023

Le classement de la Dream Team en fonction des cotes sur le podium !

Pierre-Yves Leroux et Arnaud Souque ne sont pas passés loin de la victoire aujourd'hui à Limoges en pariant respectivement sur Jasper Philipsen, 2e, et Wout Van Aert, 3e. En finissant sur le podium, le Néerlandais et le Belge permettent donc à nos deux membres de la Dream Team de gagner un peu d'argent.

Le classement :

1) Pierre-Yves Leroux ...........45€

2) Arnaud Souque ................ 45€

3) Cyrille Guimard................. 32€50

4) Yohan Bredow.................. - 20€

5) Christophe Cessieux...... - 58€

6) Jérôme Coppel ............... - 65€