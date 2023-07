PRONOS PARIS RMC Le classement du maillot à pois de la Dream Team TDF 2023

Le classement de la montagne de la Dream Team !

Avec ce profil en dent de scie, les coureurs ont vécu une étape des plus difficiles de ce Tour de France ! Seul les plus costauds ont pu résister à cette succession d'ascensions. Jérôme Coppel garde le maillot mais Cyrille Guimard et Christophe Cessieux se relancent dans cette course.

Le classement :

1) Jérôme Coppel…………...47 pts

2) Cyrille Guimard……..…..….43 pts

3) Christophe Cessieux…..…37 pts

4) Yohan Bredow………........35 pts

5) Pierre-Yves Leroux………31 pts

6) Arnaud Souque…….......30 pts