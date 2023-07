PRONOS PARIS RMC Le classement du plus combatif de la Dream Team TDF 2023

Le classement de la Dream Team en fonction des cotes sur le podium !

Les deux monstres de ce Tour de France ont terminé 2e et 3e de cette 14e étape et permettent à Yohan Bredow et Jérôme Coppel de récupérer un peu d'argent. Le podium de Pogacar était coté à 2.00 alors que celui de Vingegaard permettait de tripler la mise !

Le classement :

1) Cyrille Guimard.................... 42€50

2) Arnaud Souque ................ - 15€

3) Pierre-Yves Leroux ...........- 32€50

4) Jérôme Coppel ................. - 64€

5) Yohan Bredow.....................- 90€

6) Christophe Cessieux........ - 138€