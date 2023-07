PRONOS PARIS RMC Le classement maillot à pois de la Dream Team TDF 2023

Le classement par points de la Dream Team sur les étapes de montagne !

Beau rapproché de Yohan Bredow et de Jérôme Coppel dans cette étape grâce aux points inscrits par Tadej Pogacar et J. Vingegaard. Dix-sept pour le Solvène et quinze en faveur du Danois.

Le classement :

1) Cyrille Guimard……..…........…..85 pts

2) Jérôme Coppel…………….........73 pts

3) Yohan Bredow………................68 pts

4) Arnaud Souque…………...........58 pts

5) Christophe Cessieux…..….…..44 pts

6) Pierre-Yves Leroux……...…...…38 pts