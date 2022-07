PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 10e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Magnus Cort Nielsen n’était pas le plus fort entre Morzine et Megève mais il s’est montré le plus malin pour régler au sprint Schultz et Sanchez. Jérôme Coppel n’est donc pas passé loin du gros lot en pariant sur l’Espagnol en cours d’étape, de fait, aucun changement dans notre classement.

Le classement :

Yohan Bredow…………….....…..-32€50

Christophe Cessieux………….-44€

Arnaud Souque………………...…-60€

Pierre-Yves Leroux……………..-100€

Cyrille Guimard……………...…….-100€

Jérôme Coppel………………...….-100€