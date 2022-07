PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 11e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Et de trois ! Yohan Bredow passe son troisième bon pari depuis le début du Tour après les succès de Jakobsen et Van Aert respectivement lors de la deuxième et de la quatrième étape. Jonas Vingegaard a été impressionnant après un travail d’équipe formidable. Le Danois a repoussé à plus de trois minutes Pogacar. Jérôme Coppel est aussi gagnant mais en modifiant son pari pendant la course, ses gains sont divisés par deux.

Le classement :

Yohan Bredow…………….....….…....7€50

Christophe Cessieux……………….-54€

Arnaud Souque………………........…-70€

Jérôme Coppel………………...…......-95€

Pierre-Yves Leroux……………….....-110€

Cyrille Guimard……………...…..….....-110€