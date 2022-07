PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 12e étape – Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC Sport

Arnaud Souque avait misé sur le succès de Thomas Pidcock en cours d’étape. Bien lui en a pris. Le Britannique vient d’inscrire son nom au palmarès de l’Alpe d’Huez. Une performance exceptionnelle et méritée tant il était le plus fort de cette échappée. Arnaud Souque en profite donc, lui qui avait parié sur le vainqueur de la Flèche Brabançonne 2021 en cours d'étape. Les deux grandissimes favoris se sont eux battus pour le général. Pogacar n’a pas pu décrocher Vingegaard de sa roue et terminent respectivement à la 5e et à la 6e place.

Le classement :

Yohan Bredow…………….....….…....-2€50

Arnaud Souque………………..........…-45€

Christophe Cessieux……….………….-64€

Jérôme Coppel………………...…........-105€

Pierre-Yves Leroux………………......-120€

Cyrille Guimard……………...…..….....-120€