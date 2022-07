PRONOS PARIS RMC Le classement maillot jaune de la 4e étape - Tour de France

Le classement par gains de la Dream Team RMC !

Enfin ! Dans la côte du Cap Blanc-Nez la Jumbo-Visma a fait exploser le peloton pour permettre à Wout Van Aert de prendre son envol et d'aller chercher sa première victoire sur ce Tour de France 2022. Le Belge a mis fin à la malédiction après avoir fini 2e lors des trois premières étapes. Une performance absolument remarquable pour l’homme au désormais sept succès sur la Grande Boucle qui a parcouru plus de dix kilomètres seul en tête. Grâce à cette victoire, Yohan Bredow et Arnaud Souque sont les grands gagnants du jour.

Le classement maillot jaune :

Yohan Bredow……………………...…...27€50

Arnaud Souque ……………………....…0€

Christophe Cessieux………………..-12€50

Pierre-Yves Leroux…………………..-40€

Cyrille Guimard………………...……….-40€

Jérôme Coppel…………………..……..-40€