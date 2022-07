PRONOS PARIS RMC Le classement maillot vert de la 16e étape – Tour de France

Le classement par points de la Dream Team RMC Sport

C’est Pierre-Yves Leroux qui marque le plus de points avec la 3e place de Michael Woods, pour recoller au wagon de tête. Jérôme Coppel réalise aussi une bonne opération. Il avait choisi Dylan Teuns, 7e de l’étape, et revient sur Arnaud Souque et Christophe Cessieux dans notre classement toujours dominé par Yohan Bredow.

Le classement :

Yohan Bredow…………………..........11140

Christophe Cessieux……………...10010

Arnaud Souque…………………........9785

Jérôme Coppel……………….......…..9460

Pierre-Yves Leroux …………………..8625

Cyrille Guimard……….……………......5990