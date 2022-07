PRONOS PARIS RMC Le classement maillot vert de la 4e étape - Tour de France

Le classement par points de la Dream Team RMC

Wout Van Aert était le favori pour cette étape et est allé chercher la victoire avec la manière ! Son succès permet à Yohan Bredow et Arnaud Souque de se détacher dans notre course au maillot vert. Christophe Cessieux limite la casse avec la 5e place de Peter Sagan qui lui rapporte 700 points. Cyrille Guimard et Pierre-Yves Leroux, en faisant confiance respectivement à Pedersen, 12e, et Jakobsen, 13e, prennent du retard tandis que Jérôme Coppel est au point mort car Mathieu Van Der Poel ne termine que 76e !

Le classement :

Arnaud Souque…………....……5700

Yohan Bredow………………......5500

Christophe Cessieux………..4200

Jérôme Coppel………....……….4000

Cyrille Guimard……......………..2425

Pierre-Yves Leroux………....…2025