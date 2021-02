PRONOS PARIS RMC Le combiné jackpot du 21 février Ligue 1, Premier League, Série A

Notre pronostic : Rennes, Metz, Tottenham, Leicester et l'Inter Milan prennent un point à l'extérieur (521.07)

Et si vous vous laissiez tenter par ce combiné de folie ? Je vous propose six matches nuls tout à fait plausibles. En Ligue 1, Rennes et Metz pourraient obtenir un bon point à l’extérieur contre respectivement Montpellier et Nice. Avec les nombreuses absences impactant ces deux matches, le score de parité est possible. Ensuite, en Angleterre, West Ham accueille Tottenham. Les Spurs ne vont pas bien en championnat et pourraient se contenter d’un nul en déplacement. Le match entre Aston Villa et Leicester promet tant les deux équipes réalisent une bonne saison mais avec des résultats en dents de scie depuis quelques semaines, elles pourraient ne pas se départager. Enfin en Italie, le derby milanais sera explosif d’autant que la première place est en jeu. Si vous me suivez et pour une mise de 10 euros, c’est plus de 5210 euros que vous pourriez vous mettre dans la poche en cas de sans faute !



Montpellier – Rennes……...…N………3.35

Nice – Metz………………………...…N…...3.35

West Ham – Tottenham….…N……3.35

Aston Villa – Leicester ………N.....3.60

Milan AC – Inter Milan …....…N……3.85

Cote totale………………………........……..521.07