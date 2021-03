PRONOS PARIS RMC Le combiné jackpot du 3 mars Ligue 1 et Série A

Mon pronostic : Saint-Etienne, Nantes, le Genoa, Benevento et Cagliari concède le nul sur leur pelouse (360.25)

Si vous aimez les risques, voici ce que je vous suggère pour tenter de rafler la mise. Jouez cinq matches nuls tout à fait plausibles en France et en Italie. Match très équilibré en Ligue 1 entre Saint-Etienne et Lens. Les deux équipes n’ont pas les mêmes ambitions et pourraient repartir avec le point du nul. Même chose entre Nantes et Reims. Les Nantais semblent avoir trouvé un second souffle avec Kombouaré mais la rigueur défensive de Reims pourrait payer et cadenasser cette rencontre. Enfin en Italie, le derby Gênois est très équilibré. Il se pourrait que ni le Genoa, ni la Sampdoria ne réussissent à se détacher. Enfin, la rencontre entre Benevento et l’Hellas Vérone ainsi que celle entre Cagliari et Bologne sont très indécises et pourraient ne donner aucun vainqueur. Un combiné très risqué qui pourrait vous permettre de remporter plus de 3600€ pour 10€ de mise.

Pariez sur Nantes - Reims ici !

Saint-Etienne - Lens...................N........3.55

Nantes - Reims.............................N........3.05

Genoa - Sampdoria......................N........3.15

Cagliari - Bologne.........................N........3.25

Benevento - Héllas Vérone.........N........3.25

Cote totale................................................360.25