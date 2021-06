PRONOS PARIS RMC Le combiné sûr du 17 juin - Copa America

Notre pronostic: la Colombie bat le Venezuela et le Brésil s'impose face au Pérou (1.52)

Direction l'Amérique du Sud pour deux paris sûrs ! Vous ne prendrez pas vraiment de risques en associant les victoires colombienne et brésilienne (1.52). La Seleçao a bien débuté la compétition en battant le Venezuela 3-0 grâce notamment à Neymar et Marquinho. De son côté, la Colombie est venu à bout de l'Equateur 1-0 grâce à Cardona. Ces deux sélections ont l'occasion de frapper un grand coup en remportant leur deuxième match et ainsi faire un grand pas vers la qualification

Fiabilité: 60 %

Pariez sur Colombie - Venezuela ici

Pariez sur Brésil - Pérou ici