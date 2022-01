PRONOS PARIS RMC Le match nul du jour du 19 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Brentford et Manchester United (3.75)

Les temps sont difficiles du côté de Manchester. Les Red Devils connaissent actuellement une période délicate en interne au cours d'une saison déjà bien compliquée. L’équipe n’arrive pas à enchaîner les bons résultats et à atteindre les places qualificatives pour la Ligue des Champions. En difficulté à l’extérieur, les Mancuniens n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers déplacements en Premier League. Enfin, les mésententes entre le coach Ralf Rangnick et ses joueurs n’arrangent en rien la situation du club. Ce déplacement à Brentford s’annonce donc difficile. En effet, les Bees réalisent pour l’instant une saison très honorable et ont remporté trois de leurs quatre derniers matches à domicile. L’actuel treizième du championnat connait, cependant, plus de difficultés face aux équipes de tête. Un match nul ce soir me paraît donc plus que possible. Un pari coté à 3.75.

