PRONOS PARIS RMC Le nul du 26 décembre - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Pau et le Paris FC (2.95)

L'unique défaite de Pau (9e) à domicile cette saison remonte au 20 août face à Sochaux. L'unique défaite du Paris Football Club (12e) à l'extérieur remonte au 20 août à Niort. Cela donne déjà envie de miser sur un partage de points entre les Palois et les Parisiens. D'ailleurs, c'est le résultat le plus courant entre ces deux clubs quand la rencontre se dispute dans le Béarn (trois nuls lors des cinq dernières confrontations). Comme le PFC reste sur quatre succès d'affilée à l'extérieur dont les trois derniers sans encaisser de but, la tâche de Pau s'annonce compliquée et un 0-0 (6.75) ne me surprendrait pas du tout. Pour toutes ces raisons... banco sur le nul pour tripler votre mise de départ !

Les autres options:

Nul entre Dijon et Laval (3.20)

Nul entre Quevilly et Grenoble (2.85)

Nul entre Annecy et St Etienne (3.20)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 86.09

